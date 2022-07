Clamoroso Gattuso: il tecnico sta già pensando di lasciare il Valencia?

A distanza di un anno dalla firma con la Fiorentina e dal successivo divorzio, Gennaro Gattuso non sembra trovare pace. Da qualche settimana è diventato il nuovo allenatore del Valencia, ma l’avventura in Spagna non è cominciata nel modo giusto e ci sarebbero già i primi segnali di nervosismo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex tecnico del Napoli starebbe addirittura meditando le dimissioni. Il motivo è presto detto: Ringhio non sarebbe soddisfatto del mercato della società iberica.

Fino ad ora, infatti, tutte le operazioni del Valencia sono state bloccate dai costi troppo alti delle operazioni. Gli stipendi, per quanto riguarda Dzeko e Cavani, e le richieste della società venditrice, in questo caso proprio i partenopei, per Politano e Demme.