Clamoroso: Giuseppe Rossi torna a giocare in Italia! Lo aspetta un club in Serie B

Manca dall’Italia, calcisticamente parlando, dal 2018, dalla fine della sua avventura con il Genoa: ma per Giuseppe Rossi sta per aprirsi un nuovo capitolo grazie alla Spal. Come riportato da Tmw, l’ex attaccante della Fiorentina arriverà in Emilia nella giornata di lunedì e dovrebbe essere pronto per giocare tra 2-3 settimane. Contratto annuale per il classe ’87, con opzione per un anno.