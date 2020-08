Clamoroso: la Fiorentina prova a soffiare Muriqi alla Lazio e Lotito, infuriato, chiama Barone

Sembrava ormai cosa fatta da giorni per il passaggio di Vedat Muriqi alla Lazio ma il Corriere dello Sport svela un retroscena piuttosto clamoroso: la Fiorentina infatti, starebbe cercando un clamoroso sorpasso al fotofinish per l’attaccante kosovaro, classe ’94. L’accordo tra i capitolini e il Fenerbahce era stato inizialmente raggiunto per una cifra intorno ai 16 milioni, più bonus, il patron Ali Koc però sta giocando al rialzo, rimandando così la chiusura dell’affare. E allora ecco il blitz viola, con Lotito che secondo il quotidiano ha alzato la cornetta per chiamare Joe Barone e chiedere al club gigliato di farsi da parte. Vedremo se la Fiorentina vorrà affondare il colpo e mettersi definitivamente in gara con la Lazio o se preferirà invece concentrarsi su altri obiettivi.

