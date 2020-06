Clamoroso, la sorella di Cristiano Ronaldo sulla Juventus: “Non può fare i miracoli da solo. Non riesco a capire come giocare in questo modo”

Altro record per Cristiano Ronaldo, ma stavolta in negativo. La sconfitta ai calci di rigore della sua Juve in finale di Coppa Italia contro il Napoli, dopo quella dello scorso dicembre in Supercoppa contro la Lazio, è la seconda finale di fila persa per il portoghese a livello di club: un fatto che non si era mai verificato nella sua lunga e vincente carriera. Una sconfitta commentata anche da Elma Aveiro, sorella di CR7, che sui social ha scritto il seguente messaggio andandoci giù anche pesante: “Cos’altro puoi fare… Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli… Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque… Testa in alto, di più non puoi fare mio re”.

