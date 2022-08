Clamoroso, Meret a un passo dallo Spezia. Sfuma la trattativa con la Fiorentina per Dragowski

Neanche l’aiuto della Fiorentina nel pagamento dell’ingaggio basterà per convincere lo Spezia a ingaggiare Bartlomiej Dragowski. I liguri, di fronte alle richieste esose del polacco e della stessa Fiorentina, hanno prima tentennato e poi, proprio in queste ore, deciso di virare altrove.

Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, lo Spezia è pronto ad ingaggiare in prestito Alex Meret. Il portiere, avendo capito che il Napoli non vuole puntare su di lui, ha voglia di cambiare aria e proverà a rilanciarsi in Liguria. Nel frattempo, Dragowski e la Fiorentina rimangono con il cerino in mano.