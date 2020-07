Clamoroso, Osvaldo ne combina un’altra! Irreperebile per 15 giorni, il Presidente lo licenzia

Più rapido di una meteora o di un battito di ciglia. Come scrive Gazzetta.it, il ritorno in campo di Daniel Osvaldo può già ritenersi concluso a solo sei mesi dalla firma con il Banfield, che lo scorso 3 gennaio gli aveva riaperto le porte del calcio giocato dopo tre anni e mezzo di inattività spesi sui palchi con la chitarra in mano. La brusca fine del rapporto tra l’attaccante e il club argentino è stata annunciata dal vice presidente del “Taladro”, Oscar Tucker, spiegando che l’ex azzurro si è reso irreperibile da 15 giorni. L’ex bomber, con ogni probabilità, tornerà a dedicarsi alla sua grande passione, la musica, insieme al gruppo che aveva messo su dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

0 0 vote Article Rating