Clamoroso Paulo Sousa, dopo il flop del Portogallo sarà lui il nuovo ct?

Conclusa l’esperienza al Flamengo a giugno, l’ex tecnico della Fiorentina può tornare in panchina: è nella lista del Portogallo come possibile nuovo ct. Stiamo parlando di Paulo Sousa che, secondo quanto riportato da Goal.com, starebbe aspettando il sogno della sua vita.

In realtà, Fernando Santos ha dichiarato apertamente di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida della nazionale lusitana. Ma la Federazione vorrebbe un rinnovamento. Nei mesi scorsi, il 52enne ex viola era finito nel mirino di vari club e nazionali, che avevano sondato il terreno per capire la disponibilità. Tra questi ben tre club di Serie A, Bologna, Sampdoria e Verona, così come l’Egitto.