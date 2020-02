Clamoroso retroscena: L’incredibile cifra offerta dalla Fiorentina a gennaio per prendere Tonali

Un clamoroso retroscena di mercato riguardante la Fiorentina viene alla luce tramite La Gazzetta dello Sport. Tra i calciatori che il club viola ha provato a prendere durante il mercato di gennaio c’è stato il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali.

C’è di più, per il 19enne già nel giro della nazionale italiana, i gigliati hanno fatto un’offerta incredibile da 50 milioni di euro. Una cifra monstre per un calciatore considerato una stella dal pianeta viola, prototipo degli elementi cardine del futuro. L’all-in di Commisso però è stato respinto al mittente da Cellino e quasi certamente, a questo punto, Tonali non sarà mai un giocatore viola, perché in estate club di primissima fascia si faranno sotto.

L’episodio però testimonia la voglia che ha il proprietario di Mediacom di investire nel calcio e nella Fiorentina.