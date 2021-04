Clamoroso, sentite De Zerbi: “Domani non vorrei neanche giocare la partita contro il Milan. Andrò se il club mi obbligherà”

Arrivano dichiarazioni decisamente clamorose da Sassuolo dove a parlare è lo stesso tecnico nero verde De Zerbi sul tema SuperLeague: “Io domani non vorrei neanche giocare la partita visto che il Milan fa parte di queste tre squadre e l’ho detto ai giocatori e a Carnevali. Se il club mi obbligherà ad andare chiaramente ci vado. Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. Domenica è stato fatto un colpo di stato. Non è che perché hanno fatto disastri, perché queste società sono gestite da potenti, prepotenti, debbano poi farla pagare alla piccola società che fa le cose fatte per bene”.