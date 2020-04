Clamoroso, sentite l’ex proprietario del Milan: “L’offerta di Commisso era un insulto per noi. Magari sarà stato ingannato dai suoi consiglieri ignoranti”

A SportMediaset l’ex proprietario del Milan Yonghong Li ha parlato della trattativa tra lui e Rocco Commisso: “Ciò che Commisso ha offerto per acquistare il Milan è stato un insulto e uno scherzo per noi, in particolare perché si parlava di un club come il Milan. Magari sarà stato ingannato dai suoi consiglieri che erano arroganti e ignoranti. Non volevamo perdere tempo con lui perché avevamo offerte più importanti”.