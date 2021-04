Clamoroso: Tre calciatori della Juventus organizzano una festa privata con 20 persone! Intervenuti i Carabinieri e il club bianconero…

Una festa in piena regola, con protagonisti alcuni giocatori della Juventus. È quello che hanno scoperto i carabinieri, nella serata di ieri sulle colline che circondano Torino, presso la villa di McKennie. Secondo quanto riportato da La Stampa, il calciatore statunitense padrone di casa, era in compagnia di Dybala e Arthur, per un party in presenza di circa 20 persone. Le forze dell’ordine hanno provveduto a segnalare tutti i partecipanti, rivelatisi incuranti della zona rossa. In arrivo anche multe da parte della Juventus.