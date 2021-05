Clamoroso: vicino l’addio di Conte all’Inter. Le alternative per la panchina nerazzurra

A sorpresa, l’Inter e Antonio Conte sarebbero ad un passo dalla separazione. Decisive le prossime quarantotto ore, ma ormai le parti sono lontane e sembrano non esserci più i margini per una riconciliazione. La notizia l’ha data La Gazzetta dello Sport, che aggiunge anche le motivazioni di questo: l’Inter ha necessità di tagliare i costi e chiudere in attivo il prossimo mercato, esigenze che non collimano con le ambizioni del tecnico pugliese.

Il club ha necessità di chiudere il mercato con circa cento milioni di plusvalenza, senza contare il taglio degli stipendi del 15-20%. Il club nerazzurro riconoscerà economicamente (tramite una buonuscita) il lavoro di Conte. Per la panchina nerazzurra si fanno i nomi di Allegri, nel mirino anche di Juventus e Real Madrid, e Sarri. Più indietro Mihajlovic e S. Inzaghi.