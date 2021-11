Classe operaia viola

Una vera e propria classe operaia, quella che ieri sera è stata protagonista della vittoria della Fiorentina per 4-3 sul Milan al Franchi. Su tutti Riccardo Saponara e Alfred Duncan, autori di due delle reti della squadra viola, ma non solo. Il ghanese sfrutta la papera di Tatarusanu e porta la Viola in vantaggio, nel secondo tempo lancia meravigliosamente in profondità per Vlahovic che fa il resto. Il gol di Saponara invece, vale il prezzo del biglietto. Dopo 45 minuti di sofferenza, trova la perla del 2-0 con un destro a giro che finisce là dove il portiere rossonero non può arrivare.

Muscoli, forza, delicatezza e intelligenza calcistica. Un mix di questi due giocatori che ieri sera ha fatto la differenza in una partita che sembrava una montagna insormontabile per la Fiorentina alla vigilia, orfana praticamente di tutta la difesa. E pensare che lo scorso anno Saponara era stato girato in prestito allo Spezia, mentre Duncan al Cagliari. Non che i due di recente avessero brillato con la maglia della Fiorentina, ma guardando il recente passato, sembrano due giocatori diversi. Una trasformazione, o forse solo tanto tanto lavoro, firmata Vincenzo Italiano. Il vero mago di questa squadra.