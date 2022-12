Classico ‘pomeriggio in ufficio’ per Pierozzi che continua a volare insieme alla Reggina in Serie B

Titolare e intoccabile nella splendida Reggina di Pippo Inzaghi l’esterno viola Niccolò Pierozzi, classe 2001 che sta continuando il suo impetuoso percorso di crescita dopo l’ottima annata alla Pro Patria. Da esterno a tutta fascia l’anno scorso, da terzino a quattro ora: un ruolo interpretato offensivamente e un’evoluzione che potrebbe fare molto comodo in prospettiva anche a Italiano. La Reggina intanto ha battuto il Brescia a domicilio per 2-0, rinsaldando il secondo posto in classifica.