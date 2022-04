Classifiche a confronto: la Fiorentina di Italiano vola rispetto a quella di Iachini-Prandelli

A sei giornate dalla fine, anche se ancora mancano sei partite (sette per chi come la Fiorentina deve ancora recuperare una partita), è arrivato il momento di fare i primi bilanci. E di confrontare i risultati di questa stagione con quelli della precedente.

Rispetto al 2020-21, la Fiorentina è la squadra che maggiormente si è migliorata nel campionato in corso. Sono ben ventitré i punti in più fatti dalla Viola con Italiano in panchina rispetto al tandem Iachini–Prandelli. In negativo spicca l’Atalanta: la squadra di Gasperini in campionato è crollata, collezionando tredici punti in meno rispetto alla passata stagione.

Ecco il dato delle venti squadre di Serie A:

Milan 68 (+2)

Inter 66 (-9)

Napoli 66 (+3)

Juventus 62 (-3)

Roma 57 (+2)

Lazio 55 (-4)

Fiorentina 53 (+23)

Atalanta 51 (-13)

Sassuolo 46 (-3)

Hellas Verona 45 (+4)

Torino 39 (+8)

Udinese 36 (+3)

Empoli 34 (in Serie B)

Bologna 34 (=)

Spezia 33 (=)

Sampdoria 29 (-10)

Cagliari 25 (-3)

Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 22 (-11)

Salernitana 16 (in Serie B)