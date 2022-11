Classifiche a confronto, la Fiorentina è terzultima se paragonata a quella di un anno fa: ecco quanti sono i punti di svantaggio

Non è certo un mistero che la Fiorentina non giri più come la squadra dell’anno scorso. Nonostante le cinque vittorie consecutive prima del Milan, e anche l’ottima prova di San Siro, la formazione di Italiano chiude il 2022 in negativo se confrontata con la squadra della passata stagione.

Soltanto Verona (-15) e Sampdoria (-9), hanno fatto peggio del club di Commisso, che nel giro di un anno ha perso 5 punti dalla stagione 2021/22. A pari merito al terzultimo posto, siede il Bologna che condivide gli stessi punti in meno rispetto alle prime quindici giornate del campionato scorso. La squadra invece che si è migliorata di più è la Salernitana, che vanta 9 punti in positivo di differenza, uno in più rispetto a Udinese e Lazio.