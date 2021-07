Claudio Chiellini: “L’obiettivo è far sì che il Pisa venga preferito alla Fiorentina”

Il Pisa ha scelto Claudio Chiellini come nuovo direttore sportivo. Il fratello di Giorgio, con un passato nella dirigenza della Juventus, è stato presentato quest’oggi e nella conferenza stampa ha citato anche la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Per me è un onore tornare al Pisa dopo vent’anni: qua c’è una società giovane e ambiziosa come me. Siamo al lavoro da un mese: vogliamo ristrutturare il settore giovanile e l’area scouting, oltre che migliorare la prima squadra. L’obiettivo è creare una struttura permanente. In Toscana il livello dei giocatori è altissimo: dobbiamo far sì che il Pisa venga preferito alla Fiorentina e all’Empoli: al momento non è così perché il lavoro fatto da quelle due società non è paragonabile al nostro”.