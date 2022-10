In un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato Claudio Sottil, nonno di Riccardo e del tecnico dell’Udinese Andrea. Queste le sue parole:

“Per Andrea quella contro il Torino non sarà una partita normale, per lui sarebbe un sogno allenare il Toro. Non mi stupisce che stia facendo così bene, ma ora è nero per il ko col Monza. Sono stato in difficoltà in Udinese-Fiorentina: speravo in un 3-2 finale, però con doppietta di mio nipote Riccardo (ride, ndr)”