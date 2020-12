Clelland: “Dobbiamo guardare gli aspetti positivi. Ora testa alla Champions League”

L’attaccante della Fiorentina Femminile Lana Clelland, al termine della sfida casalinga di quest’oggi contro il Milan, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni dei canali social della società gigliata. Queste le sue parole: “La partita di oggi era veramente difficile, sapevamo che il Milan era una squadra forte. Cerco di guardare gli aspetti positivi, abbiamo giocato un buon calcio trovando molto più spazio. Anche se oggi abbiamo perso, dobbiamo guardare avanti per pensare a riportare questa squadra in alto. Oggi siamo arrivate poco davanti alla porta, ma come ho già detto d queste partite occorre trarre gli aspetti positivi per continuare a crescere, non dobbiamo mollare neanche un attimo. la partita di oggi ormai è andata. Adesso dobbiamo riposare per poi riprendere gli allenamenti e preparare la gara di Champions League“.

