Clelland: “Questo è un campionato bugiardo per noi. Contenta per il gol anche se..”

L’attaccante della Fiorentina Femminile Llana Clelland, al termine della partita contro la Juventus, ha commentato la partita della squadra viola e il suo ritorno al gol. Queste le sue parole: “Anche secondo me un pareggio sarebbe stato giusto, ma devo fare i complimenti alla Juventus: ogni partita dimostrano perche sono lassù in classifica. Sono comunque orgogliosa delle nostre ragazze, abbiamo fatto veramente una grande partita. Questa è l’ennesima dimostrazione che questo è un campionato bugiardo, noi siamo una squadra forte e continueremo a guardare avanti. Il gol? Chi si ricorda sa che questi sono i gol che faccio io (ride ndr), sono contenta di ritrovare il gol dopo tanto tempo anche se sono dispiaciuta perche, visto il risultato finale, non è servito a niente. Oggi possiamo uscire dal campo dicendo di aver fatto tutto quello che potevamo fare. Adesso pensiamo subito alla prossima partita con l’obiettivo di tornare a far punti”.