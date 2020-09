Clima teso in casa Valencia: la società propone Boateng, ma l’allenatore va su tutte le furie

Non solo le difficoltà economiche, ora in casa Valencia ci sarebbe anche un clima non troppo disteso tra l’allenatore Javi Gracia e la società giallorossa. Il motivo? L’allenatore spagnolo avrebbe chiesto ai dirigenti alcuni acquisti per la prossima stagione (tra cui Pezzella), ma il club ha gli ha proposto solo giocatori svincolati o in uscita da altre squadre. Tra questi sembra esserci anche Kevin Prince Boateng, che ormai non fa più parte del progetto Fiorentina. Dopo aver letto la lista Gracia sarebbe andato su tutte le furie. A riportarlo è il sito mundodeportivo.com

