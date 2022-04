Club inglese incontra la Fiorentina: Kokorin farà le valigie a fine campionato. L’intermediario a FN: “I viola non hanno saputo valorizzarlo, basta dargli fiducia e diventerà decisivo”

A fine stagione l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, farà le valigie per trasferirsi in Inghilterra. Il giocatore che i viola hanno acquistato dallo Spartak Mosca, vestirà la maglia del Bournemouth, squadra che è attualmente seconda in Championship (la Serie B d’Oltremanica) con buone possibilità di promozione in Premier League.

Tutto è nato all’incirca una quindicina di giorni fa. Un emissario del Bournemouth ha contattato il diesse viola, Daniele Pradè, il quale ha dato il proprio via libera alle trattative, anche perché Kokorin, da gennaio, era diventato il terzo attaccante centrale presente in rosa e il campo lo sta vedendo praticamente con il binocolo.

Due gli incontri che ci sono stati tra Barone e Pradè ed Enzo Spigolato, intermediario italiano che è stato incaricato dal club inglese, che hanno prodotto la fumata bianca: “Abbiamo praticamente trovato l’accordo su tutto – conferma Spigolato a Fiorentinanews.com – anche perché la nostra proposta è stata convincente“. Nelle casse viola entreranno circa 5 milioni di euro (cifra superiore di poco rispetto a quella pagata a suo tempo) e in più la Fiorentina si è anche garantita un’opzione su Dominic Solanke, prolifico attaccante della squadra, che ha realizzato la bellezza di 23 gol in campionato.

“Sappiamo che ha avuto dei problemi in Italia – ha proseguito Spigolato – ma crediamo che i viola non abbiano saputo valorizzarlo. Aleksandr è un ragazzo sensibile che, dopo quello che gli è successo in Russia (il riferimento è alla storia dell’incarcerazione ndr), ha bisogno di sentire tanta fiducia su di sé e necessita anche di giocare con continuità per riemergere. E noi possiamo dargli tutto questo”.

Ad onor di cronaca, aggiungiamo che la Fiorentina non ha voluto commentare (o confermare) quanto raccontato dall’intermediario. Un atteggiamento comprensibile vista la delicatezza dell’argomento.