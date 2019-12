Cois a FN: “Vai Iachini, hai la forza giusta per riportare la Fiorentina fuori dalla bassa classifica. Per Firenze è il momento di mettere da parte ogni malumore”

Nell’estate del 1994, Sandro Cois fu il giocatore che fu preso per andare a sostituire Beppe Iachini, ora diventato allenatore della Fiorentina. Una lunga permanenza quella di Cois in viola che, purtroppo, dopo due trofei vinti, una Champions giocata ad alto livello, si concluse con la retrocessione in B della squadra e il fallimento societario. Fiorentinanews.com ha interpellato l’ex centrocampista viola proprio per parlare dell’avvicendamento tecnico arrivato nel corso degli ultimi giorni: “Quando c’è un esonero dispiace sempre. In particolar modo sono dispiaciuto per Montella, ma il calcio spesso emette sentenze in base ai risultati ottenuti sul campo e sinceramente un punto in sei gare è davvero poco. Iachini è un allenatore che fa della grinta la sua forza, credo abbia l’esperienza giusta per riportare la Fiorentina fuori dalla bassa classifica. In questo momento Firenze deve mettere da parte ogni malumore e stare vicino alla squadra come ha sempre fatto”.