Cois: “Chiesa grande operazione per la Fiorentina, ha incassato tanti soldi. Sono dispiaciuto quando un giovane va via”

L’ex giocatore della Fiorentina, Sandro Cois è intervenuto su Football News24 parlando della cessione di Chiesa: “Devo dire la verità, mi aspettavo che Chiesa lasciasse Firenze, magari non l’ultimo giorno di mercato, ma ne ero quasi certo. Ero a conoscenza della trattativa e sapevo che da entrambe le parti c’era la volontà di chiudere in fretta,stata comunque una grande operazione per la Fiorentina, ha incassato molti soldi”.

E ancora: ““Sono dispiaciuto, quando un talento giovane va via dalla Fiorentina è normale che sia così. Credo che la squadra di Iachini si sia indebolita, servono ancora un paio di giocatori per rinforzare una squadra che è già forte, almeno sulla carta. Tutti, giustamente, dopo anni di sacrificio si aspettano grandi cose da questi giocatori, come ad esempio la qualificazione ad una competizione europea”.

E sugli arrivi:”“Callejon può sostituire Chiesa in quella posizione e, forse, può fare anche meglio. E’ più abituato a giocare in quel ruolo, lo ha sempre fatto anche a Napoli anche se giocava con tre attaccanti. Penso che nella fase difensiva avrà gli stessi problemi di Chiesa se Iachini lo schiererà in quella zona del campo. Barreca invece arriva dal Monaco ed è un buon giocatore, in questo momento manca però un difensore centrale”.