Cois: “Come fai a non innamorarti di un giocatore come Castrovilli? Per la Fiorentina immagino un percorso come quello dell’Atalanta”

L’ex giocatore viola Sandro Cois nella sua intervista a La Nazione ha espresso altri pareri sulla Fiorentina di oggi e le sue impressioni per il futuro della squadra: “Castrovilli è stato la rivelazione del campionato. E nessuno se lo aspettava. Nell’uno contro uno è un fenomeno. Sta al centro del gioco per tutti e 90 i minuti… come fai a non innamorarti di uno come Castrovilli. E poi Firenze stravede per giocatori di questo tipo. Se il suo processo di crescita continuerà con l’intensità di questa stagione, sarà un punto fermo della Nazionale dei prossimi anni. E per tanto tempo”. Se la Fiorentina può sognare? Sognare fa bene. Prendete l’Atalanta: due anni fa chi poteva immaginare che avrebbe raggiunto certi risultati? Oggi giocatori che ieri sembravano ‘scartati’ come Ilicic o Zapata, sono dei fuoriclasse assoluti. Immagino per la Fiorentina un percorso come quello dell’Atalanta”.