Cois: “L’assenza di Torreira a Napoli è una grande perdita per la Fiorentina. Bonaventura può fare ancora la differenza. Mio erede? Mi rivedo in Veretout”

L’ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois è intervenuto così su 1 Station Radio: “L’assenza di Torreira contro il Napoli è una grandissima perdita. L’ex Arsenal fa girare la squadra e detta i tempi. Anche nel pressing alto è fondamentale, sarà una grande assenza. Giocherà Amrabat che pur essendo diverso è bravo nella riconquista. Sarà sicuramente una grandissima partita. Il Napoli invece dovrà fare a meno di Anguissa, perdendo così in fisicità e non solo. Il camerunense è un giocatore che ha dimostrato grande tecnica. Spalletti l’ha migliorato soprattutto sull’aspetto tecnico, motivazionale e nell’inserimento. Credo che il Napoli sia organizzato a centrocampo, ha più qualità nei sostituti. Gli uomini partita? Secondo me Zielinski del Napoli e Bonaventura della Fiorentina che può fare ancora la differenza. Se non ce la dovesse farcela allora Sottil anche se non partirà dall’inizio”.

Poi sul suo possibile erede in Serie A, Cois ha aggiunto: “L’unico ruolo che non ho fatto è il portiere. Ho giocato sia in difesa che a centrocampo, in attacco giocai con la Fiorentina perché mancano Batistuta e Baiano. E’ difficile fare paragoni con quando giocavo, ma mi rivedo in Veretout della Roma. E’ molto bravo nella riconquista della palla e nell’inserirsi, fa anche gol. Bonaventura tecnicamente è più bravo di me”.