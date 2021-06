Cois: “Oliveira è una richiesta di Gattuso e ciò rappresenta una garanzia. Con lui Amrabat può tornare quello di Verona”

L’ex giocatore della Fiorentina Sandro Cois, che oggi compie gli anni, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Io ho sempre vissuto il mercato molto serenamente, perché a Firenze stavo bene. Certo le cose cambiano per chi vuole cambiare aria o per chi vuole più soldi, oggi i giocatori fanno giuramenti e poi vanno dietro alla prima offerta migliore che ricevono.

E poi ha aggiunto: “Oliveira? Mi piace molto, inoltre è una richiesta precisa di Gattuso e questo non può essere che un bene. E’ un giocatore di grande personalità, in una zona del campo che negli anni scorsi è stata in difficoltà. Magari Oliveira farà bene anche ad Amrabat, che può tornare quello di Verona giocando accanto a lui”.