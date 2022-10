Cois: “Quando Terim lasciò Firenze fu una brutta faccenda per noi. Il merito dell’ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina è al 90% suo”

L’ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim verrà premiato a dicembre con il prestigioso premio Golden Foot. Per questa occasione tanti suoi ex giocatori stanno raccontando il loro rapporto con lui per omaggiarlo, e tra questi c’è Sandro Cois che a goldenfoot.com ha raccontato un aneddoto sui trascorsi in viola: “Dopo alcuni giorni di allenamento in Austria, ho notato che stava fumando dei sigari che odoravano molto bene. Gli ho chiesto dove comprare questi sigari e lui ha risposto dicendomi che non si trovavano da nessuna parte. Quindi mi ha dato una scatola di questi sigari e li ho fumati un paio di volte. Quando torniamo a Firenze, nel giro di 10 giorni, è arrivata a casa mia una scatola piena di sigari. Questo era Terim . Facendo un paragone, potrei dire che Terim ha molto di Mourinho . Perché come Mourinho, anche lui è un allenatore che lavora molto sulla testa della squadra, dei giocatori e delle famiglie. È chiaro, Terim non ha vinto come Mourinho, non vincerà mai come Mourinho ma poco importa ”.

E poi ha aggiunto: “L’ultima Coppa Italia vinta a Firenze è normale che l’80/90% di quel successo sia stato merito suo. Lasciare Firenze è stata una brutta cosa per noi, credo ci siano state discussioni interne con il presidente. Il ricordo che ci resta di Terim nella nostra mente è davvero bello ”.