Col Cagliari out Castrovilli e Ribery: Prandelli tra Kouame, Callejon e…Eysseric

Domenica alle 18 arriva il Cagliari al Franchi, e Prandelli dovrà far a meno di due giocatori importanti della sua Fiorentina. Assente certo della sfida sarà Castrovilli, squalificato a causa del giallo rimediato nella gara contro la Lazio. Probabilmente non sarà della partita nemmeno Ribery, visto l’infortunio, seppur lieve, rimediato nella medesima partita.

Così il tecnico viola dovrà ridisegnare il suo undici titolare, e le opzioni percorribili sono tante e per niente scontate. Se decidesse di continuare col 3 5 2 è probabile un avanzamento di Amrabat sul centro sinistra, andando a colmare quello che è lo slot nella linea mediana lasciato libero dal 10 gigliato. In cabina di regia spazio a Borja Valero, ma non è da escludere l’impiego di Pulgar davanti alla difesa.

In attacco invece l’opzione più gettonata vedrebbe l’inserimento di Kouame al posto del francese, con l’ivoriano a far coppia con Vlahovic. Tuttavia non farebbe scalpore l’impiego di Eysseric a sostegno del serbo, carta già giocata dal tecnico di Orzinuovi a partita in corso proprio nell’ultima uscita contro i biancocelesti.

Ma niente e nessuno vieta a Prandelli di tornare sui suoi passi. Un 4 3 3 coinvolgerebbe dal 1’ anche Callejon, schierato nella sua posizione naturale in un tridente completato a sinistra da Kouame e al centro dall’unica punta di ruolo, Vlahovic, vista la partenza di Cutrone. Al campo il verdetto.