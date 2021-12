Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono commenta a DAZN la partita persa per 4-0 contro la Fiorentina: “Secondo me abbiamo iniziato bene. La Fiorentina palleggia bene e ti complica tutto perchè ti scopri. Abbiamo compromesso la partita con i primi due gol presi. Dopo tutto la squadra non mi è dispiaciuta. Certo, a dirlo dopo un 4-0 la gente si mette a ridere”.

Poi aggiunge: “Numericamente siamo un po’ contati, la situazione è complicata e la squadra non mi è dispiaciuta”.