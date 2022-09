Colantuono: “Il Torino di Juric può ancora migliorare: ha tutto per fare come la Fiorentina dell’anno scorso”

Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre dell’Atalanta, è stato intervistato da Tuttosport e ha fatto un paragone tra la crescita del Torino di Juric in questa stagione e quella della Fiorentina della passata. Sentite cosa ha detto:

“In queste prime settimane, la squadra mi ha fatto una buona impressione. E credo abbia ancora margine per alzare l’asticella, magari anche con degli aggiustamenti nel mercato di gennaio: a quel punto credo che avrebbero tutte le carte in regola per replicare la stagione della Fiorentina dello scorso anno“.