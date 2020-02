Colantuono: “La Fiorentina potrebbe avere un piccolo vantaggio sull’Udinese. Con Montella i viola avevano fatto bene in alcune partite, ma con Iachini adesso…”

L’allenatore Stefano Colantuono a Radio Bruno ha analizzato così il momento della Fiorentina: “Quella di Udine non sarà una partita normale, dato che non ci saranno i tifosi. La Fiorentina potrebbe avere un piccolissimo vantaggio per questo. Ho visto bene la squadra di Iachini. Vedo la compagine viola più attenta e più aggressiva rispetto a prima. Con il Milan i gigliati potevano portare a casa l’intera posta. La Fiorentina di Montella? In alcune partite pur perdendo, aveva fatto buone gare. Iachini ha reso la squadra più pratica. Questo, anche per la nuova proprietà, è l’anno zero”.