Colantuono: “La vicenda Gattuso come un fulmine a ciel sereno, ma la Fiorentina saprà rimediare. La Salernitana potrà essere il nuovo Spezia”

L’ex tecnico tra le tante di Torino e Atalanta e attuale dirigente Stefano Colantuono esprime a TMW la sua opinione sulla questione allenatore della Fiorentina e su altri tematiche: “La Fiorentina non ha ancora un allenatore dopo l’addio di Gattuso? Un fulmine a ciel sereno. La Fiorentina dovrà correre ai ripari ma non avrà difficoltà. Le neopromosse? Dovranno allestire un organico all’altezza. Mi auguro che la Salernitana faccia come lo Spezia, ho legami e spero sia lo Spezia del 2021/2022”