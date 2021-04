Colantuono: “Vlahovic è il talento su cui costruire ma avrà anche mercato. La Fiorentina può sfruttare questo finale per…”

“E’ stata una stagione un po’ particolare, è partita con Iachini che poi è tornato dopo l’addio di Prandelli – ha detto a Lady Radio l’ex allenatore atalantino Stefano Colantuono – Il campionato non è stato brillantissimo però ci sono queste partite finali che possono essere determinanti anche per ripartire l’anno prossimo e strizzare l’occhiolino a posizioni che competono alla Fiorentina. Bonaventura? Jack era ed è un giocatore forte, l’ho pungolato molto perché è un universale, può giocare ovunque. Con me giocava addirittura esterno sinistro, conosce il calcio e i tempi di gioco”.

L’esplosione di Vlahovic? “Sarò ripetitivo forse ma si è dimostrato all’altezza, inutile ribadire che è il giocatore su cui costruire la prossima squadra. Poi credo che avrà anche un bel mercato, dipende da cosa vorrà fare la Fiorentina”.