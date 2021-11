Colasanto: “Alvarez? Un Lautaro Martinez più forte tecnicamente ma meno fisicamente. Vale 20-25 milioni”

L’agente FIFA e specialista di calcio sudamericano Filippo Colasanto ha rilasciato alcune dichiarazioni, valutando Julian Alvarez, attaccante argentino su cui la Fiorentina pare aver messo gli occhi per il mercato di gennaio. Ecco le sue parole: “Alvarez? Pochi mesi fa era tra le riserve e guadagnava poco. Adesso la situazione è cambiata, riesce a segnare due gol a partita: per prenderlo servono alcune decine di milioni di euro, al di là della clausola da 25 milioni”. Prosegue” Somiglianza con Tevez? No, per fisicità ricorda Lautaro Martinez, anche se quest’ultimo è più forte fisicamente. Ma credo che a livello di tecnica Alvarez sia più forte: è forte a segnare così come a fare assist”.