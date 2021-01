Colfescu a FN: “Man ha i numeri ma andrà convinto il Patron dello Steaua ad abbassare le pretese. L’asse Prandelli-Mutu può diventare un grande sponsor per lui”

Da giorni il nome del giovane talento rumeno Dennis Man viene accostato alla Fiorentina. Classe 1998, Man è un esterno offensivo che può adattarsi su tutto il fronte offensivo. Per saperne di più sul giovane prospetto dello Steaua Bucarest, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’intermediario di mercato rumeno Virgil Colfescu: “Credo che il nome di Dennis Man sia venuto fuori anche grazie al rapporto che lega Prandelli ad Adrian Mutu. Il ragazzo è sul mercato da almeno due anni. Ha fatto buone partite sia con lo Steaua Bucarest sia in Nazionale, dove in under 21 è stato allenato proprio da Mutu. L’ex numero 10 viola potrebbe diventare uno sponsor importante per vedere Man con la maglia della Fiorentina. Il problema è la valutazione: Becali, patron della Steaua Bucarest chiede sempre cifre molto alte. Se l’entourage riesce a convincere il Presidente della Steaua ad abbassare il prezzo, Man può cambiare squadra. Ha avuto offerte anche dalla Spagna ma non è mai stato fatto partire. Il prezzo del cartellino parte da 15 milioni di euro”.

Poi, un bellissimo aneddoto “passato” proprio su Dennis Man: “Tanti anni fa – continua Colfescu – ero in Romania con Giuseppe Materazzi e abbiamo visto questo ragazzo in una partita tra ragazzini praticamente, dato che Man aveva si e no 10-11 anni. Mi ricordo benissimo che Materazzi mi disse che questo sarebbe diventato un grande giocatore. Al compimento dei 16 anni arrivò un’offerta dall’Italia che venne superata da quella della Steaua. Per me è una seconda punta che ha tanti numeri. Ha tiro, dribbling e ultimo passaggio. Se la Fiorentina dovesse prenderlo, deve pensare a lui come un titolare”.