Colfescu: “Se gli si dà spazio, Munteanu potrebbe diventare un giocatore importante. Segnatevi anche quest’altro nome…”

L’intermediario di mercato e procuratore, Virgil Colfescu, ha parlato a CasaViola Più, in onda su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre).

Queste le sue dichiarazioni: “Chi per l’attacco? Caicedo a me non dispiace, ma bisogna vedere quali sono le intenzioni della Lazio e di Lotito. Tutte le volte che è entrato dalla panchina, ha cambiato la partita. Prima di sbilanciarmi sui nomi, aspetterei di capire le intenzioni della società. Munteanu se gli si dà spazio, potrebbe diventare un giocatore importante. Altri nomi? Alla Fiorentina c’è un ragazzo che fa parte del settore giovanile da quando ha dodici anni. Si chiama Andrei David, è il numero 10 degli Allievi: sta crescendo bene e spero di vederlo tra uno-due anni nel giro della prima squadra viola”.