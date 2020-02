Collavino: “Abbiamo fatto di tutto per evitare che si giocasse la partita con la Fiorentina a tutela dei nostri tifosi”

Udinese-Fiorentina non si giocherà e da Udine si esprimono con una certa soddisfazione per la decisione definitiva della Lega Calcio, così il dg Franco Collavini al sito ufficiale dei friulani: “Abbiamo fatto tutto il possibile perché si evitasse la disputa di Udinese-Fiorentina a porte chiuse. Abbiamo espresso fin da subito questo parere nel rispetto dell’istituzione della Lega Serie A e di tutte le autorità, ma soprattutto con un pensiero particolare ai nostri tifosi. E’ vero che la nostra quotidianità è stata travolta da nuove norme che vanno giustamente seguite nella tutela della salute pubblica; in questo contesto però la disputa della gara a porte chiuse sarebbe stato un provvedimento parziale e contraddittorio, perché quando si parla di un match senza pubblico vengono ugualmente coinvolte centinaia di persone”.