Collovati: “Fiorentina in crescita. Vlahovic da tenere in considerazione. Quarta? Se giochi nel River Plate e in Nazionale a quelle età, devi essere forte per forza”

L’ex difensore di Inter e Milan Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Al di là della vittoria col Benevento, la Fiorentina mi sembra in crescita. Vlahovic è un centravanti da tenere in considerazione, non avrà esperienza ma ha tantissima qualità. Il Milan lo abbiamo visto ieri sera, ha parecchi infortunati e i viola fisicamente stanno meglio. I problemi dei rossoneri sono in fase offensiva, Ibrahimovic è solo e Calhanoglu non è in ottime condizioni. Nel 2021 sta un po’ rifiatando ma non ci si deve attendere una squadra demoralizzata. Cambi? Io sono dell’idea che la difesa è il reparto che deve cambiare di meno. Anni fa c’era il libero, ora ci si muove a fisarmonica e servono meccanismi da perfezionare anche in corso di partita. E’ giusto che Prandelli dia continuità, anche a prescindere dagli errori individuali. Quarta? Se giochi nel River Plate e in Nazionale a quelle età, devi essere forte per forza. Quando Zidane arrivò in Italia, tutti dicevano che doveva ambientarsi… E stiamo parlando di Zidane. Il nostro calcio è molto tattico, gli stranieri devono abituarsi ma Quarta lo ha fatto velocemente e bene. La Fiorentina, per quel che sta facendo la proprietà, meriterebbe una classifica migliore. Lotta salvezza? Le squadre che stanno meglio sono quelle che sono in fondo, Crotone a parte. Il Parma, il Cagliari e il Torino hanno qualità, e le squadre sopra di loro non possono sentirsi al sicuro”.