Collovati: “Non è stata la gara con il Milan a dimostrare il valore della Fiorentina. Berardi o Ikonè? Vi dico la mia”

L’ex calciatore e oggi opinionista Fulvio Collovati ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Molti i temi toccati: “Non è stata la partita contro il Milan a mostrare il valore della Fiorentina, contro le grandi squadre ha sempre giocato in difficoltà e messo in difficoltà le avversarie. Italiano è bravo e l’ha già dimostrato allo Spezia: il problema di questi allenatori è ripetersi, ma per il momento sta facendo davvero bene. Al di là della bravura di Vlahovic, il tecnico viola è bravo anche nel mettere i propri attaccanti nelle condizioni di fare gol”.

Collovati si sofferma poi sul calciomercato della Fiorentina: “Berardi o Ikonè? Dipende da quali sono le strategie della società. Se vuoi risultati immediati vuoi andare sul sicuro: quando prendi un giocatore dall’estero invece, devi mettere in conto che potrebbe volerci del tempo per ambientarsi”.

Chiosa finale: “L’errore di Gabbia sul gol di Duncan? La prima cosa che deve fare un difensore è rimediare ad un errore di un suo compagno di squadra. Lì si è vista tutta la sua inesperienza: avrebbe dovuto spazzare subito via il pallone”.