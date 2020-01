Colomba: “Iachini è perfetto per questa Fiorentina. Io Chiesa lo sposterei…”

Questo pomeriggio l’ex allenatore di Reggina, Bologna e Napoli Franco Colomba è intervenuto a Lady Radio per commentare come arrivano la Fiorentina e gli azzurri alla sfida di questa sera. Queste le sue parole: “Sono del parere che Iachini sia l’allenatore che calza perfettamente al momento della Fiorentina: è uno con carattere che alle sue squadre sa trasmettere dei valori preziosissimi. Questa squadra probabilmente si specchiava un po’ troppo nella capacità di proporre gioco. Credo che le prime tre partite siano state buone, lasciano sperare per il futuro. Chiesa è un giocatore fondamentale per la Fiorentina di adesso. Probabilmente credo che possa dare il meglio di se come attaccante esterno, un po’ come sta facendo Candreva all’Inter. Sulla fascia sicuramente può sfruttare la sua velocità, ma molto dipende anche da chi viene scelto in attacco”.