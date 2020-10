Colonnese: “Ho la sensazione che alla fine Chiesa andrà alla Juventus ma li non sarà titolare…”

L’ex calciatore Francesco Colonnese a TMW ha commentato così il possibile acquisto di Chiesa da parte della Juventus: “Pirlo deve ancora trovare il modulo giusto: sta provando una difesa a tre in non possesso che diventi poi un 4-4-2. Chiesa sta sulla fascia, non so se a tutta fascia o se poi cambierà, passando ad un 4-3-3. Andando alla Juventus poi non sarebbe certo di essere titolare sempre, nelle grandi squadre è così. Io ho la sensazione che alla fine andrà alla Juventus, e lì dovrà giocarsi il posto”.

