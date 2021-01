Colonnese: “La Fiorentina è partita male, ma domani ha l’occasione di fare bella figura. Amrabat non sta…”

L’ex giocatore Francesco Colonnese è intervenuto a Radio Bruno parlando della partita della Fiorentina di domani: “La Fiorentina viene da un’ottima vittoria, importantissima anche se sofferta. Il rigore parato da Dragowski è stato fondamentale per trovareuna posizione meno pericolante in classifica”.

E sull’Inter: “In Italia non ci sono squadre che fanno grandissimo gioco, l’Inter è partita favorita ma sta facendo un campionato normale. Alla lunga i valori vengono fuori, si veda la sconfitta del Milan con la Juve. L’Inter ha una rosa importante deve solo gestire meglio le sue risorse”.

E ancora sui viola: “La Fiorentina è partita male, ora è difficile. Amrabat non sta mostrando le sue qualità, ma penso sia solo una questione di fiducia per lui e per la squadra. Domani la Fiorentina è sfavorita ma ha l’occasione di fare una gran bella figura con il nuovo modulo”