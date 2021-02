Colonnese: “L’Inter è una squadra forte e può gestire le problematiche di calendario e società. Castrovilli forse non è stato continuo perchè…”

L’ex calciatore dell’Inter Francesco Colonnese ha parlato così a Lady Radio: “L’Inter è una squadra forte e può gestire le problematiche di calendario e società. I calciatori nerazzurri vanno in campo e pensano solo a quello. Castrovilli? In questa stagione, non è riuscito a esprimersi, forse ci sono stati troppi cambi di atteggiamento a lui richiesto. Castrovilli e Milenkovic sono comunque due rinunce pesanti da dover fare. Vlahovic? Molto forte fisicamente, complimenti per la crescita nelle ultime partite”.

