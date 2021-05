Colpaccio della Fiorentina Femminile: la squadra di Cincotta manda il Milan ko

Bella vittoria della Fiorentina Femminile, che è riuscita a battere in trasferta il Milan col punteggio di 3-1. La partita si sblocca all’8 grazie al gol dell’ex di Sabatino, che si libera in area e batte Korenciova col destro. Al 14′ le rossonere rimangono in dieci a causa dell’espulsione della stessa Korenciova, che stende Monnecchi lanciata a rete. In apertura di ripresa, al 49′, le ragazze di Cincotta trovano il gol del raddoppio con Baldi: la giocatrice della Fiorentina riceve da Sabatino, entra in area e col sinistro fa 2-0.

Al 61′ il Milan prova riaprirla, con Giacinti che batte Schroffenegger dagli undici metri. Le rossonere sfiorano il pareggio, ma prima la traversa e poi l’estremo difensore viola la fermano. Così, a dieci dalla fine, le gigliate trovano con Vigilucci il gol che chiude la partita. Grazie a questo successo, la Fiorentina Femminile si riprende il quinto posto in classifica a quota 32 punti.