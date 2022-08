Colpaccio per la Fiorentina Femminile: presa la centrocampista della nazionale islandese Johannsdottir

Non è ancora terminato neanche il mercato della Fiorentina Femminile. La formazione di Panico, che ha perso l’ultimo test amichevole per 1-0 in casa dell’Atletico Madrid, si appresta ad iniziare la nuova stagione. Con un rinforzo in più. Si tratta del colpo a centrocampo Alexandra Johannsdottir, 22enne islandese presente anche all’ultimo Europeo nel girone dell’Italia. Un rinforzo di valore per completare la rosa che domenica farà il suo esordio contro il Milan.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Islandese Alexandra Johannsdottir. Nata il 19 Marzo 2000, Alexandra è una centrocampista e arriva dall’Eintracht Francoforte dove ha giocato la scorsa stagione. Cresciuta calcisticamente in Islanda dove ha vestito le maglie di Haukar e Breidablik, vanta un Campionato Islandese e una Coppa di Islanda nel suo palmares, entrambe vinte nel 2018 con il Breidablik.

Membro della Nazionale Islandese maggiore dal 2018, Alexandra ha firmato un contratto con la Viola fino al 30 giugno 2024.

VELKOMIN ALEXANDRA! 🇮🇸”