Colpo di scena: Borja Valero può tornare alla Fiorentina. I dettagli

Fiorentina-Borja Valero parte due, si può fare. La suggestione di mercato diventa un’opzione concreta: il centrocampista spagnolo, svincolato dopo l’addio all’Inter potrebbe tornare a vestire la maglia viola a distanza di tre anni.

Il procuratore del classe ’85 è in arrivo in Italia per studiare la situazione, mentre il club sta valutando con interesse un profilo di esperienza come quello di Borja. Lo stesso giocatore, rimasto molto legato a Firenze, ha messo in standby la trattativa con il Verona e ha già rifiutato, come si legge su gianlucadimarzio.com, l’offerta del Genoa.

Per chiudere l’affare, la Fiorentina dovrà però lavorare a una cessione a centrocampo liberando così uno slot per Borja Valero: in quel ruolo infatti è stato appena acquistato Bonaventura. Ma la nuova scintilla, tra lo spagnolo e la squadra che l’ha reso grande in Italia, potrebbe essere dietro l’angolo.