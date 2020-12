Colpo di scena Cutrone: cambia agente e saluta Branchini. E l’addio a gennaio si avvicina

Le parole degli ultimi giorni da parte di Giovanni Branchini, a cui hanno fatto seguito quelle di Prandelli, non devono essere piaciute a Patrick Cutrone che ha deciso di cambiare agente a sorpresa, salutando dopo tanto tempo il suo agente storico. Per il momento l’attaccante della Fiorentina si farà gestire dalla famiglia e a gennaio l’addio si avvicina, dopo la sparizione della clausola per il riscatto obbligatorio: su di lui Parma e Bologna.

