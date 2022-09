Colpo duro da smaltire anche per Gollini: il portiere continua ad allenarsi lontano dai compagni

Il k.o. in Turchia continua a lasciare strascichi, oltre a quelli che può aver provocato a livello mentale: dal punto di vista fisico c’è chi come Gollini non ha ancora assorbito il colpo subito al ginocchio. Non è ben chiaro se il problema sia nato proprio nell’occasione del malaugurato palleggio che ha regalato a Gurler il secondo gol ma resta il fatto che ancora il portiere non si è riunito ai compagni. Anche oggi seduta a parte per lui e speranze di recupero quantomeno per la sfida da ex con l’Atalanta.