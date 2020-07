Colpo mediatico a chi? Un anno dopo Ribery può prendersi la rivincita su Cairo

Poco meno di un anno fa la Fiorentina stava imbastendo il colpo da 90 del suo mercato, ingaggiando a parametro zero Franck Ribery, prima stella portata a Firenze da Commisso, aldilà dell’età avanzata. Il patron del Torino Urbano Cairo lo giudicò di fatto come “colpo mediatico”, paragonandolo addirittura a Recoba (preso dal Torino a fine carriera ma con tutt’altro rendimento), e fece un po’ “la volpe con l’uva”: “Avremmo potuto prenderlo anche noi ma non è il tipo di acquisto che ci serviva”. Tolto lo stop forzato per l’infortunio, Ribery a Firenze ha giocato sempre, anche più del previsto forse, incantando stabilmente ed esercitando la sua grande leadership in un gruppo piuttosto carente da quel punto di vista. Lo stesso Cairo tornò sui suoi passi qualche tempo dopo, revisionando il suo giudizio ma stasera Ribery, che all’andata era fuori per il problema alla caviglia, avrà modo di convincerlo ancora di più dell’errore di valutazione.

0 0 vote Article Rating